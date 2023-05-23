«Добро пожаловать в Лас-Вегас». Как в Городе грехов грабили боксёров из бывшего СССР

Двумя днями ранее в Лас-Вегасе состоялся грандиозный боксёрский поединок. Абсолютный чемпион лёгкого веса (до 61,2 кг) американец Девин Хейни проводил защиту поясов против двукратного олимпийского чемпиона из Украины Василия Ломаченко. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу американцу. Это решение было воспринято в штыки не только присутствующими в зале зрителями, освиставшими вердикт, но и многими звёздами бокса. По их мнению, Ломаченко одержал победу, но его банально ограбили судьи. Такого же мнения придерживается и бывший чемпион мира Сергей Ковалёв, который выложил в социальных сетях забавную картинку и напомнил, что Ломаченко – далеко не первый боксёр из бывшего СССР, которого ограбили в Лас-Вегасе.

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Сергей Ковалёв — Андре Уорд

19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок двух непобеждённых полутяжеловесов. Сергей Ковалёв, обладавший на тот момент тремя поясами дивизиона (WBA Super, WBO, IBF), вышел на поединок с небитым американцем Андре Уордом – олимпийским чемпионом 2004 года. Крашер действовал уверенно: во втором раунде Сергей мощным встречным ударом отправил Уорда в первый в его карьере нокдаун. Андре сумел восстановиться, ближе к концу выровнял поединок, но Ковалёв по-прежнему работал первым номером, перебил соперника по общему количеству выброшенных ударов (474 против 373) и точным попаданиям (126 против 116). Уорд превзошёл Сергея только в джебе, которым американец пользовался на протяжении всего поединка.

Бой продлился все 12 раундов, а американские судьи выдали свой вердикт, который поверг Ковалёва и большинство зрителей в шок. На карточках всех судей был счёт 114-113 в пользу Уорда: американец забрал пояса Сергея и нанёс Крашеру первое поражение в карьере. Конечно, такое судейское решение вызвало возмущение не только у россиянина, но и у многих экспертов, в том числе и западных. Так, к примеру, эксперты ESPN и The Guardian насчитали 115-112 в пользу Ковалёва, Associated Press — 116-111 в пользу Сергея.

В контрактах боксёров был прописан незамедлительный реванш, который состоялся 17 июня 2017 года… в Лас-Вегасе. Уже Уорд выходил на бой в ранге чемпиона мира по трём версиям, а Сергей – в качестве претендента. На кону также стоял вакантный титул чемпиона мира по версии авторитетного журнала The Ring.

Ковалёв вновь уверенно забрал начало боя, был активнее, больше бил и попадал. Во второй половине боя Сергей стал уставать, но продолжал действовать в своей манере. Ключевым в поединке стал восьмой раунд, в котором Уорду удалось потрясти россиянина ударом справа. Сергей оказался у канатов, а американец продолжил свои атаки. Уорд выбросил серию ударов по корпусу, несколько из них пришлись ниже пояса, на чём акцентировал внимание рефери Ковалёв. Но рефери Тони Уикс вместо того, чтобы сделать американцу замечание, решил остановить поединок, зафиксировав победу Андре Уорда техническим нокаутом! После боя Ковалёв вновь негодовал, сам Уикс принёс извинения, но пояса Ковалёву, конечно, никто не вернул.

Геннадий Головкин — Сауль Альварес

Следующим пострадавшим в Лас-Вегасе стал представитель Казахстана Геннадий Головкин. Король среднего веса 17 сентября 2017 года провёл поединок с суперзвездой современного бокса – Саулем Альваресом. 36-летний Головкин подошёл к бою с мексиканцем с идеальным рекордом 37-0 и кучей защит титулов чемпиона мира. Канело же имел рекорд 49-1-1 и продолжал кочевать по весовым категориям в поисках новых титулов.

Головкин доминировал на протяжении всего поединка. Геннадий работал первым номером, перебивал Альвареса (703 против 502 по выброшенным ударам и 218 против 169 по точным ударам в пользу казахстанского спортсмена) и заставлял Канело много времени проводить за блоком. Сауль лишь изредка отвечал сериями, но в основном был пассивен. Бой прошёл все 12 раундов, но, как и предрекали многие эксперты, судейский вердикт был в пользу Альвареса. Больше всех постаралась судья Аделаида Бёрд: она насчитала 118-110 в пользу Канело, то есть отдала Головкину всего два раунда. Второй судья насчитал 115-113 в пользу Геннадия, а третий зафиксировал ничью – 114-114. Таким образом, поединок был признан ничейным.

Василий Ломаченко — Девин Хейни

Поражение Ломаченко ещё совсем свежо в памяти, поэтому долго останавливаться на нём не стоит. Украинец превзошёл оппонента, пусть и ненамного, практически во всех статистических аспектах. Василий постоянно шёл вперёд, забирал центр ринга и старался давить чемпиона. Вот только всего этого не хватило даже для ничейного результата: все судьи единогласно отдали победу Хейни, который мог похвастаться разве что успешными ударами по корпусу и нелепым толчком на пресс-конференции. Увы, Лас-Вегас точно не лучшее место для боксёров из бывшего СССР. А что с этим можно сделать?