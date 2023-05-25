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Порье оценил шансы Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом

Порье оценил шансы Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом
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Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) именитый американец Дастин Порье высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим бойцом организации Нейтом Диазом и видеоблогером Джейком Полом. Бой состоится 6 августа в Далласе (штат Техас, США).

«Джейк моложе, крупнее и быстрее. Нейт же настоящий ветеран с нужным опытом, в то время как Джейк молод и пришёл с YouTube. Но у него есть деньги и условия, чтобы обзавестись лучшими специалистами и посвятить себя подготовке. Я считаю, что бокс Диаза хорош для MMA. А здесь совсем другая ситуация», – сказал Порье в подкасте The MMA Hour.

Ранее Нейт Диаз оскорбил Хабиба Нурмагомедова за отказ от реванша с Конором Макгрегором.

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