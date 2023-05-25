Порье оценил шансы Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом
Поделиться
Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) именитый американец Дастин Порье высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим бойцом организации Нейтом Диазом и видеоблогером Джейком Полом. Бой состоится 6 августа в Далласе (штат Техас, США).
«Джейк моложе, крупнее и быстрее. Нейт же настоящий ветеран с нужным опытом, в то время как Джейк молод и пришёл с YouTube. Но у него есть деньги и условия, чтобы обзавестись лучшими специалистами и посвятить себя подготовке. Я считаю, что бокс Диаза хорош для MMA. А здесь совсем другая ситуация», – сказал Порье в подкасте The MMA Hour.
Ранее Нейт Диаз оскорбил Хабиба Нурмагомедова за отказ от реванша с Конором Макгрегором.
Комментарии
- 25 мая 2023
-
11:13
-
10:41
-
10:04
-
10:00
-
04:34
-
00:31
-
00:13
-
00:05
- 24 мая 2023
-
23:04
-
22:11
-
20:52
-
20:02
-
18:48
-
17:51
-
16:06
-
15:40
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:04
-
13:55
-
12:49
-
12:19
-
11:53
-
11:48
-
11:39
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
08:05
-
07:53
-
00:48
- 23 мая 2023
-
23:45
Партнерский контент