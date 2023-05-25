Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» приняли участие в открытой тренировке

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» приняли участие в открытом тренировочном занятии. Об этом информирует «РЕН ТВ». Спортивный вечер состоится завтра, 26 мая, в Москве.

Сообщается, что тренировочные поединки больше походили на дружеские спарринги, хотя некоторые бойцы постарались напугать соперника за счёт новых приёмов.

В ходе спортивного мероприятия выступит много именитых бойцов. В главном поединке сразятся россиянин Алексей Олейник и представитель Великобритании Оли Томпсон. В соглавном бою выступят Александр Емельяненко и видеоблогер Евгений Ершов. Младший брат Александра, Иван Емельяненко встретится с дзюдоистом Алексеем Леденёвым. Юрий Рябой сразится с Ильясом Якубовым.

Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»: