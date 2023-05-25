Судья боя Курбанов – Соро дисквалифицирован на полтора года

Судья боксёрского поединка между россиянином Магомедом Курбановым и представителем Франции Мишелем Соро Дмитрий Болдырев получил дисквалификацию сроком на полтора года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.

«По итогам заседания контрольно-просмотровой и судейской комиссий департамента профессионального бокса Федерации бокса России принято решение об отстранении судьи Болдырева на полтора года — до 20 ноября 2024 года», — сказал представитель Федерации бокса России.

Напомним, бой между Курбановым и Соро состоялся в Екатеринбурге 6 мая. Победу раздельным решением судей добыл российский спортсмен. После поединка француз заявил, что расценивает решение судей как «грабёж».

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