Судья боя Курбанов – Соро дисквалифицирован на полтора года
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Судья боксёрского поединка между россиянином Магомедом Курбановым и представителем Франции Мишелем Соро Дмитрий Болдырев получил дисквалификацию сроком на полтора года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.
«По итогам заседания контрольно-просмотровой и судейской комиссий департамента профессионального бокса Федерации бокса России принято решение об отстранении судьи Болдырева на полтора года — до 20 ноября 2024 года», — сказал представитель Федерации бокса России.
Напомним, бой между Курбановым и Соро состоялся в Екатеринбурге 6 мая. Победу раздельным решением судей добыл российский спортсмен. После поединка француз заявил, что расценивает решение судей как «грабёж».
Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова:
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