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В RCC готовы провести реванш между Курбановым и Соро

В RCC готовы провести реванш между Курбановым и Соро
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что россиянин Магомед Курбанов и представитель Франции Мишель Соро могут провести реванш уже в следующем поединке.

«Мы выступили с предложением провести реванш между Курбановым и Соро в России осенью этого года. Поединок получился достаточно близким, явного фаворита судьи определить не смогли, и решение было неоднозначным. Реванш выглядит логичным. Курбанов уже дал согласие, сейчас мы ждём решение от французской стороны», — сказал Титов.

Напомним, бой Магомеда Курбанова и Мишеля Соро состоялся 6 мая в Екатеринбурге и закончился победой российского боксёра раздельным решением судей.

Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова:

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