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Чимаев: Алискеров выиграет у Косты, Пауло просто много болтает

Чимаев: Алискеров выиграет у Косты, Пауло просто много болтает
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Шведско-чеченский непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от поединка между Икрамом Алискеровым и Пауло Костой.

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Алискерова и Косты в рамках главного карда UFC 291.

«Пауло Коста говорил много всякого дерьма обо мне, что размажет меня, убьёт меня, сказал много чего, но подерётся в итоге с другим парнем. С этим бойцом я дрался ещё до UFC три-четыре года назад и выиграл. Думаю, Алискеров победит. Пауло Коста не очень хороший боец, это просто дерьмо, которое много болтает. Он никого не побеждал. Единственный боец, которого он победил в близком бою — Йоэль Ромеро. Остальных его соперников я даже не знаю», — заявил Чимаев на своём YouTube-канале.

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