Энтони Смит: бой с Чимаеым будет тяжёлым для Усмана, он уже не тот борец, что раньше

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит поделился мнением о возможном поединке Камару Усмана с Хамзатом Чимаевым.
«Это дерзкий манёвр. Многие начали списывать со счетов Камару и ожидали, что он потихоньку будет завершать карьеру. Но желание подраться с Чимаевым противоположно такому возможному затуханию. Это тяжёлый бой для Усмана. Его сильные стороны хорошо накладываются на то, что хорошо умеет Чимаев. Более молодая версия Камару выступила бы в этом бою иначе, но сейчас он не тот борец, что раньше. Тогда он мог набирать тейкдауны без остановки, но не уверен, что сейчас он способен на это», — приводит слова Смита MMA Fighting.
Ранее Чимаев и Усман выражали желание провести очный поединок.
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