Хрюнов: теперь Емельяненко будет драться каждый месяц. Следующий бой Саши – в июне

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт следующий бой уже в июне и будет выступать каждый месяц.

«У Саши есть запланированный поединок на июнь по боксу. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью.