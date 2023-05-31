Конор Макгрегор отреагировал на вызов Волкановски провести бой в лёгком весе

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на вызов действующего обладателя титула в полулёгком весе Алекса Волкановски провести поединок.

Волкановски предложил Макгрегору встретиться в лёгком весе.

«Лучший боец UFC pound-for-pound нуждается в весовых ограничениях, чтобы выйти на бой со мной. Так кто тут действительно крутой парень?» — написал Макгрегор в ответ.

«Любое время, любое место, любой вес», — отреагировал Волкановски.

«Тогда зачем просить бой в лёгком весе? И, кстати, твоя последняя фраза принадлежит мне», — продолжил выяснение отношений Макгрегор.

У Волкановски 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед. У Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА.