Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра современности

Непобеждённый американский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд считает своего соотечественника Шакура Стивенсона лучшим боксёром современности.

«Шакур Стивенсон — номер один. И в моём списке лучших есть ещё Джервонта Дэвис, Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Тайсон Фьюри», — заявил Кроуфорд в подкасте Million Dollaz Worth of Game.

Напомним, в сентябре прошлого года Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао и лишился поясов WBO и WBC в полулёгком весе. После победы над Консейсао Стивенсон перешёл в лёгкий вес, где уже одержал победу, нокаутировав Шуичиро Йошино.

Всего у Шакура Стивенсона 20 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 20 побед.