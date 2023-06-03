Абубакар Нурмагомедов — Элизеу дос Сантос: во сколько начало боя, где смотреть прямой эфир

В ночь с 3 на 4 июня мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nights, участие в котором примут россиянин Абубакар Нурмагомедов и боец из Бразилии Элизеу дос Сантос. Их поединок состоится в рамках предварительного карда спортивного мероприятия. В главном бою турнира встретятся новозеландец Кай Кара-Франс и Амир Альбази (Ирак).

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу и событий вокруг него. Также турнир можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, увидеть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.

Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. В активе Абубакара 21 бой в смешанных единоборствах, в котором он одержал 17 побед, потерпел три поражения, а один поединок с его участием завершился вничью. На счету дос Сантоса 30 боёв (23 победы – семь поражений).

Все братья Хабиба. Как в них разобраться?