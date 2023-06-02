Абубакар Нурмагомедов оказался легче Элизеу дос Сантоса перед боем на UFC Vegas 74
Поделиться
В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74, на котором среди прочих состоится поединок российского бойца смешанных единоборств Абубакара Нурмагомедова с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, и оба уложились в лимит полусредней весовой категории.
Вес Абубакара Нурмагомедова составил 77,11 килограмма, вес Элизеу дос Сантоса — 77,56 килограмма.
Абубакар Нурмагомедов провёл 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед при трёх поражениях. Ещё один поединок завершился вничью. В UFC у двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова две победы и поражение.
У Элизеу Залески дос Сантоса 23 победы и семь поражений в ММА.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
20:13
-
19:37
-
18:41
-
18:18
-
17:15
-
16:23
-
15:23
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
12:50
-
12:48
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
11:42
-
11:15
-
11:01
-
10:18
-
09:32
-
08:43
-
00:15
- 1 июня 2023
-
23:29
-
22:56
-
22:23
-
21:24
-
20:34
-
19:44
-
19:33
-
19:09
-
18:32
-
18:16
-
17:22
Партнерский контент