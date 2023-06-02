Абубакар Нурмагомедов оказался легче Элизеу дос Сантоса перед боем на UFC Vegas 74

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74, на котором среди прочих состоится поединок российского бойца смешанных единоборств Абубакара Нурмагомедова с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, и оба уложились в лимит полусредней весовой категории.

Вес Абубакара Нурмагомедова составил 77,11 килограмма, вес Элизеу дос Сантоса — 77,56 килограмма.

Абубакар Нурмагомедов провёл 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед при трёх поражениях. Ещё один поединок завершился вничью. В UFC у двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова две победы и поражение.

У Элизеу Залески дос Сантоса 23 победы и семь поражений в ММА.