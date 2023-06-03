Пётр Ян встретился с авторами песни «Бойцовская тропа». Drummatix посетила зал бойца UFC

Пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе, бывший чемпион промоушена Пётр Ян встретился в Екатеринбурге с омской хип-хоп исполнительницей Drummatix, которая перед поединком No Mercy с Шоном О’Мэлли представила трек «Бойцовская тропа».

Певица сегодня даёт концерт в Екатеринбурге и вместе со своей командой приехала в зал клуба «Архангел Михаил».

Песня появилась в Сети за несколько дней до UFC 280, и Пётр принял решение на один турнир заменить «Стволок за поясок» на новый трек.

Пётр Ян и Drummatix

Пётр Ян и Drummatix

«В UFC ты договариваешься за полторы недели, под какую музыку ты будешь выходить. И уже два дня до боя было, и, когда я услышал песню, что ребята написали специально, мне захотелось вас как-то отблагодарить.

Я пишу менеджеру своему, говорю: «Поставь эту песню». Он мне говорит, что уже нельзя. «Если не поставишь, я вообще не выйду» — и они быстро решили. Песня хорошая, не знаю, насколько её глобально слушают, но многим понравилось», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Текст к песне написал фанат Яна из Екатеринбурга Роман Карпенко. Именно он показал его Drummatix, а ребята его поддержали.

«Очень рад, что мы встретились все вместе, у Петра сегодня какая-то спокойная энергетика, он в таком состоянии дзен находится. Сейчас работаю над двумя песнями для двух бойцов. Пока без имён. И произведением, где будет Пётр Ян», — говорит автор.