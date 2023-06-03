Усик объяснил, почему не посетил поединок Ломаченко и Хейни

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему не посетил поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Означает ли это, что наши отношения испортились? Конечно же, нет. Он мой близкий друг, которого я люблю и уважаю. Моя жена праздновала день рождения, ей исполнилось 35 лет, юбилей. Я готовил праздник и не мог посетить бой Василия. Это не означает, что у нас плохие отношения. Он мой брат», – приводит слова Усика Przeglad Sportowy.