Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик вновь обратился к британцу Тайсону Фьюри.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.

Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.

Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о потенциальном поединке подопечного с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.