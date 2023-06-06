Алекс Перейра рассказал, что Стрикленд будет тренироваться с ним перед следующим боем

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра рассказал, что Шон Стрикленд приедет на неделю в Коннектикут, где будет готовиться к своему поединку с Абусупьяном Магомедовым.

Напомним, 29 июля на турнире UFC 291 состоится поединок Перейры и Блаховича в полутяжёлом весе. Сам Стрикленд 1 июля проведёт бой с россиянином Абусупьяном Магомедовым.

«Я ни на кого не держу зла, Шон Стрикленд приедет на одну неделю в Коннектикут для подготовки к своему следующему бою и будет тренироваться со мной. Я подучу английский язык вместе с ним. Стрикленд немного сумасшедший, но хороший парень. Он критикует людей, но всегда уважительно относился ко мне. Так что это очень желанный гость в нашей команде», — сказал Перейра в шоу The MMA Hour.