Уайт оценил шансы Алекса Перейры на титульный бой в полутяжёлом весе

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бразилец Алекс Перейра может получить титульный поединок в полутяжёлом весе, если одержит победу в поединке с Яном Блаховичем.

«Ничего никогда не гарантировано. Но да, если Алекс победит Яна, то окажется в очень хорошей позиции для претендента», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, изначально бразильский боец выступал в среднем дивизионе промоушена, где становился чемпионом. После поражения от Исраэля Адесаньи и утраты титула Перейра перешёл в полутяжёлый вес.

Поединок Алекса Перейры и Яна Блаховича станет соглавным событием турнира UFC 291, который пройдёт 29 июля. Для Перейры это будет дебютный бой в полутяжёлом весе.