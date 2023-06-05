Уайт оценил шансы Алекса Перейры на титульный бой в полутяжёлом весе
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бразилец Алекс Перейра может получить титульный поединок в полутяжёлом весе, если одержит победу в поединке с Яном Блаховичем.
«Ничего никогда не гарантировано. Но да, если Алекс победит Яна, то окажется в очень хорошей позиции для претендента», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, изначально бразильский боец выступал в среднем дивизионе промоушена, где становился чемпионом. После поражения от Исраэля Адесаньи и утраты титула Перейра перешёл в полутяжёлый вес.
Поединок Алекса Перейры и Яна Блаховича станет соглавным событием турнира UFC 291, который пройдёт 29 июля. Для Перейры это будет дебютный бой в полутяжёлом весе.
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