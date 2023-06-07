Адесанья дал совет Перейре перед поединком с Блаховичем

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья рассказал о совете, который он дал своему бывшему сопернику бразильцу Алексу Перейре перед поединком с представителем Польши Яном Блаховичем.
«Алекс дерётся с парнем, который нанёс мне первое поражение в ММА, когда я поднялся в полутяжёлый вес. У Алекса о Яне такие же мысли, какие были у меня перед нашим боем. Мы вроде как одинаково понимаем, как будет действовать Ян, но я должен был дать ему знать. Я думал, что Ян будет атаковать меня немного агрессивнее, но он был терпелив. Так что я как бы дал ему понять, что и он должен быть терпеливым в этом поединке. Я не хотел говорить слишком много. Но да, я чувствую, что он может его нокаутировать», — приводит слова Адесаньи Middle Easy.
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