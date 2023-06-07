Павлович заявил о готовности провести поединок за временный титул UFC
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Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о том, что он готов провести поединок за временный титул UFC.
«Конечно, я готов драться за временный титул. Почему нет? Главное — выиграть и сделать первый шаг, а второе – защитить. Я считаю этот титул полноценным поясом. Моя основная цель – пояс UFC, который находится у Джона Джонса, поэтому все мысли о том, чтобы подраться с ним. Выше меня стоит только Сириль Ган. Смысла драться с кем-то ещё не вижу. Тут два варианта: либо Джонс, либо Ган», — приводит слова Павловича Metaratings.
Ранее Павлович высказался по поводу уровня соперников, которые претендуют на титул промоушена.
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