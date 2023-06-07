Алексеева рассказала о сложнейшей акклиматизации после возвращения в Россию

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о проблемах с восстановлением после дебютного поединка в престижнейшей организации мира.
«Были очень серьёзные проблемы. Когда я была в США, у меня вообще никакой акклиматизации не было, несмотря на разницу в 14 часов с Екатеринбургом. Уезжала из России, когда шёл снег, а там – +25. Я приехала туда, и мне было комфортно, хотя многие говорили, что приезжают туда и около недели чувствуют себя не очень хорошо. У меня было всё здорово.
У меня так всегда было. Когда я в Японию на чемпионат мира по самбо летала, вернулась домой, мне неделю было не очень. Вот и теперь я приехала и хотела спать. Меня рубило днём так, будто уже поздняя ночь. У меня с головой вообще были проблемы серьёзные какие-то. Я понимала, что ещё очень тяжёлый тренировочный период у меня был. Плюс в январе я болела бронхитом, больше двух недель лежала с температурой», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 7 июня 2023
-
22:16
-
21:57
-
21:07
-
21:00
-
20:31
-
20:03
-
19:37
-
19:01
-
18:31
-
17:59
-
16:41
-
16:09
-
14:57
-
14:53
-
13:53
-
13:48
-
12:59
-
12:55
-
12:47
-
11:46
-
11:39
-
10:47
-
10:42
-
09:53
-
09:43
-
09:39
-
08:32
-
04:02
-
01:23
-
00:55
-
00:16
- 6 июня 2023
-
23:55
-
23:43
-
22:55
-
22:36