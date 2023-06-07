Алексеева рассказала о сложнейшей акклиматизации после возвращения в Россию

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о проблемах с восстановлением после дебютного поединка в престижнейшей организации мира.

«Были очень серьёзные проблемы. Когда я была в США, у меня вообще никакой акклиматизации не было, несмотря на разницу в 14 часов с Екатеринбургом. Уезжала из России, когда шёл снег, а там – +25. Я приехала туда, и мне было комфортно, хотя многие говорили, что приезжают туда и около недели чувствуют себя не очень хорошо. У меня было всё здорово.

У меня так всегда было. Когда я в Японию на чемпионат мира по самбо летала, вернулась домой, мне неделю было не очень. Вот и теперь я приехала и хотела спать. Меня рубило днём так, будто уже поздняя ночь. У меня с головой вообще были проблемы серьёзные какие-то. Я понимала, что ещё очень тяжёлый тренировочный период у меня был. Плюс в январе я болела бронхитом, больше двух недель лежала с температурой», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.