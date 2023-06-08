Бенеил Дариуш: мне всего 34, а я выгляжу на 50

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Бенеил Дариуш ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я понимаю, почему Гамрот считался фаворитом в поединке со мной. Многие считали Армана Царукяна будущим чемпионом, а Гамрот победил в поединке с ним. После этого для людей он казался чемпионом.
А теперь взгляните на меня — мне всего 34, а я выгляжу на 50. Но мне плевать на то, что обо мне думают люди. Знаю, что я одарён от бога, и сосредоточен на том, чтобы улучшить свой талант.
Из арсенала навыков Оливейры я не вижу ничего такого, с чем бы я не смог справиться. Как только мы выйдем в октагон, то все увидят разницу. У меня не бывает никакого страха, я выйду с верой в то, что смогу победить его.
И если будет возможность, то я превзойду и Ислама. Искренне верю в это», – сказал Дариуш на пресс-конференции.
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