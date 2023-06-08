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Окампо: не буду целиться Тиму Цзю в руку, потому что я — джентльмен

Окампо: не буду целиться Тиму Цзю в руку, потому что я — джентльмен
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Мексиканский боксёр Карлос Окампо высказался по поводу предстоящего поединка с Тимофеем Цзю.

«Я принял бой против Тима Цзю, потому что он представляет собой важный вызов в моей карьере. Именно он сегодня владеет титулом, и 18 июня он поймёт, что такое встреча с мексиканцем. Я побью Тима Цзю, не сомневайтесь.

Желаю ему скорейшего выздоровления от укуса собаки, потому что я надеюсь, что это не будет оправданием в воскресенье 18 июня. Я не буду целиться в твою руку, потому что я джентльмен. Но помни, тебе придётся защищаться. Это была лучшая подготовка в моей карьере, спарринги были лучше, чем у многих чемпионов мира, и моя работа не будет напрасной, даже если мне придётся отправиться на другой конец света», — приводит слова Окампо BoxingScene.

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