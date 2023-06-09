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Гвоздик: старость Бетербиева ещё не наступила, Смит будет нокаутирован

Гвоздик: старость Бетербиева ещё не наступила, Смит будет нокаутирован
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке между непобеждённым российским бойцом Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

«Артур не начал заниматься боксом, например, как Хопкинс, с 20 лет. Поэтому посмотрим, сколько ещё резервов у его организма… Он провёл много серьёзных поединков, но, думаю, пороха у него ещё много и Смит будет нокаутирован. Он же нокаутировал всех, включая меня. Ещё раз скажу, что чем старше, тем сложнее держать темп, который показывает Бетербиев весь бой. Мне кажется, его старость ещё не наступила», — сказал Гвоздик на YouTube-канале «Два Боковых».

Поединок Артура Бетербиева и Каллума Смита состоится 19 августа в Квебеке (Канада).

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