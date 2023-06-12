Нейт Диаз: Порье и Гэтжи – придурки, они не заслуживают пояс BMF
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Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз критично высказался об организации претендентского реванша между соотечественниками Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который состоится на турнире UFC 291. На кону будет стоять специальный пояс BMF.
Напомним, в ноябре 2019 года сам Диаз сражался за титул BMF с соотечественником Хорхе Масвидалем, уступив ему техническим нокаутом (остановка врачом) в третьем раунде.
«Да, я не считаю, что они соответствуют критерию. Они, Порье и Гэтжи, придурки», – сказал Диаз в видео, опубликованном в YouTube.
Первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде. Гэтжи тогда потерпел второе поражение в карьере.
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