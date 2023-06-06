Бенеил Дариуш дал прогноз на реванш Порье и Гэтжи

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о предстоящем реванше между соседями по дивизиону и соотечественниками Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

«Я считаю, что Джастин Гэтжи значительно прибавил в работе ног. Он двигается и отклоняет голову, когда это необходимо, и выбирается из-под автомобильных аварий, как он говорит.

Это великолепный бой. И причина, по которой я склоняюсь к Джастину Гэтжи, заключается в том, что я считаю его немного мотивированней. Перед боем с Физиевым многие считали, что он проиграет. Как по мне, он был аутсайдером. Это лучшая версия Джастина Гэтжи, и этого парня будет тяжело победить, в том числе и мне», – сказал Дариуш в интервью Submission Radio.