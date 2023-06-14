Джейк Пол показал актуальную физическую форму менее чем за 2 месяца до боя с Нейтом Диазом

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё свежее фото. В настоящий момент Джейк готовится к поединку с соотечественником, бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Противостояние пройдёт по правилам бокса.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка.

Для Диаза поединок с Полом будет дебютным в боксе. В сентябре прошлого года после победы над Тони Фергюсоном Нейт объявил об уходе из ММА и выразил желание попробовать силы в боксе.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: