Кормье: «Ковбоя» Серроне не должно быть в Зале славы UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что именитый легковес Дональд «Ковбой» Серроне, завершивший карьеру в июле прошлого года, не достоин попадания в Зал славы организации.
«Джим Миллер никогда не входил в топ-5. И его никогда не было в топ-10. Я люблю Джима Миллера и признаю его достижения, но какое-то время лидером по числу побед был «Ковбой Серроне, который, как по мне, не должен быть в Зале славы. А до этого рекорд принадлежал Орловскому, а он попадёт в Зал славы UFC. Но его долголетие сочетается с его чемпионством», – сказал Кормье в эфире ESPN.
За карьеру в MMA Серроне одержал 36 побед и потерпел 17 поражений, при этом выступив в UFC 38 раз (один поединок был признан несостоявшимся).
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