«Мне 28-29. 105 кг гибких мышц». Олег Тактаров показал архивное фото

Прославленный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свою архивную фотографию.

«1995-й или 1996-й. Панамериканский турнир по джиу-джитсу. Витор Белфорт справа. На фото мне 28-29. 105 кг гибких мышц, что не уставали. Я мог бороться три часа, меняя топовых партнёров», — написал Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров — первый российский чемпион американского промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее он активно делился мнением о поединке Петра Яна с американцем Алджэмейном Стерлингом. Также Тактаров известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой: