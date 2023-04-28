«Помните его роль в фильме Кончаловского?» Тактаров встретился с отцом Анджелины Джоли

Прославленный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с известным голливудским актёром Джоном Войтом. Войт является отцом актрисы Анджелины Джоли.
«Наверное, помните его потрясающую роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец»? Хотя большая часть знает его как отца Анджелины Джоли», — написал Тактаров.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой:
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