«Помните его роль в фильме Кончаловского?» Тактаров встретился с отцом Анджелины Джоли

Прославленный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с известным голливудским актёром Джоном Войтом. Войт является отцом актрисы Анджелины Джоли.

«Наверное, помните его потрясающую роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец»? Хотя большая часть знает его как отца Анджелины Джоли», — написал Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой: