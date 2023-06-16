Скотт Кокер: Bellator ведёт переговоры с PFL о сотрудничестве

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры с лигой PFL о сотрудничестве. Сам Bellator принадлежит и управляется компанией ViacomCBS.

«Bellator давно ищет партнёра. На самом деле этим занимается Viacom. Посмотрим, как всё сложится. Вероятно, некоторая ясность наступит в ближайшие 60-90 дней. Переговоры ведутся с несколькими компаниями. PFL является одной из них», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) состоится турнир Bellator 297, в главном событии которого встретятся российский чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и Йоэль Ромеро, представляющий Кубу.

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