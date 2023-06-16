Bellator 297: Ромеро испугался высотного взвешивания, но в октагоне накидает Немкову? LIVE

46-летний кубинец не пришёл на стердаун, чтобы спутать Вадиму карты. Все подробности – в нашем онлайне.

В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» состоится турнир Bellator 297. В главном бою вечера сойдутся Вадим Немков и Йоэль Ромеро. Они сразятся за звание чемпиона организации в полутяжёлом весе. Изначально бой должен был состояться 4 февраля. Но российскому бойцу потребовалось больше времени для подготовки. Он не успел восстановиться после победы над Кори Андерсоном. Теперь россиянин будет защищать пояс в бою с 46-летним кубинцем.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.