Bellator 297: Ромеро испугался высотного взвешивания, но в октагоне накидает Немкову? LIVE

В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» состоится турнир Bellator 297. В главном бою вечера сойдутся Вадим Немков и Йоэль Ромеро. Они сразятся за звание чемпиона организации в полутяжёлом весе. Изначально бой должен был состояться 4 февраля. Но российскому бойцу потребовалось больше времени для подготовки. Он не успел восстановиться после победы над Кори Андерсоном. Теперь россиянин будет защищать пояс в бою с 46-летним кубинцем.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Немков и Ромеро провели дуэль взглядов по видеосвязи из-за фобии кубинца
Участники главного события, поединка за звание чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро провели дуэль взглядов по видеосвязи.
Сообщается, что Ромеро отказался приходить на пресс-конференцию, прошедшую на 99-м этаже небоскрёба Уиллис-тауэр (23-м по высоте здании мира, третьем – в США), из-за боязни высоты и провёл стердаун из номера отеля, вызвав смех публики.
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Немков заявил, что отказался от контракта с UFC
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков заявил, что решил не переходить в UFC.
«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Фёдором Емельяненко и решили остаться», — цитирует Немкова ТАСС.
Где смотреть турнир Bellator 297 с боем Немков — Ромеро
На территории России прямой трансляции не планируется. Все подробности можно будет узнать в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Павлович прокомментировал ближайший поединок Немкова
Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался по поводу предстоящего поединка Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро.
«Ромеро – выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Его нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо и он снова защитит свой титул.
Хотел бы я видеть Вадима в UFC в боях с сильнейшими полутяжами? Здесь дело не в том, чего бы я хотел, а как лучше самому бойцу. Если он считает, что ему лучше там по всем финансовым, медийным и другим аспектам, то, значит, ему правильнее находиться в той организации. Я не скажу, что в Bellator слабые бойцы. Там очень сильные ребята. Ни в коем случае нельзя занижать его заслуги как чемпиона Bellator», – приводит слова Павловича Metaratings.
Когда состоится турнир Bellator 297 с главным боем Вадим Немков — Йоэль Ромеро
Бой за звание чемпиона Bellator в полутяжёлом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро состоится 17 июня 2023 года в Чикаго, на стадионе «Уинтраст-Арена» (США). Предполагается, что поединок между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро начнётся не раньше 5:40 мск 17 июня 2023 года.
Корешков назвал самого доминирующего чемпиона Bellator – это россиянин
Бывший чемпион Bellator, россиянин Андрей Корешков высказался о действующем обладателе титула промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг) и соотечественнике Вадиме Немкове (15-2).
«Кто самый доминирующий чемпион Bellator? Определённо можно выделить Вадима Немкова, так как он, будучи чемпионом, выиграл Гран-при, а сейчас проведёт непростой бой с Йоэлем Ромеро. У него зрелищная манера ведения боя, поэтому его можно назвать одним из самых ярких доминирующих чемпионов», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
Полный кард турнира Bellator 297
Основной кард
- Вадим Немков — Йоэль Ромеро;
- Серхио Петтис — Патрисио Фрейре;
- Кори Андерсон — Фил Дэвис;
- Дэниэл Джеймс — Гохан Шарикам.
Предварительный кард
- Кайл Крачмер — Бобби Нэш;
- Остин Вандерфорд — Имамшафи Алиев;
- Гаджи Рабаданов — Питер Бёйст;
- Леандро Иго — Никита Михайлов;
- Джалил Уиллис — Рамзан Курамагомедов;
- Алекс Полиззи — Карл Мур;
- Владимир Гувеа — Кевин Чайлдс;
- Арчи Колган — Эммануэль Санчес;
- Майк Хамел — Шамиль Никаев;
- Норберт Новеньи — Камиль Онищук;
- Тимур Хизриев — Ричи Смаллен;
- Джордан Ньюмэн — Мэттью Перри;
- Коди Лоу — Эдвин Чавес;
- Макс Мецгер — Дэвид Маккинни.
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