Кори Андерсон: поражение от Немкова было худшим в карьере

Боец Bellator Кори Андерсон поделился воспоминаниями о поражении от россиянина Вадима Немкова в титульном поединке в ноябре прошлого года. Немков выиграл единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе.

«Я многого жду от себя, не люблю бои, которые почти удались. Я воспринимаю близко к сердцу все поражения и переживаю из-за них. Поражение от Немкова было худшим.

Могу простить себе досрочное поражение, потому что это один удар, подловили, бывает. Поражение приёмом то же самое. После такого можно научиться чему-то. Я всегда верил, что никто не может усмирить меня, в моём зале у меня никто не может выиграть. Но Немкову я проиграл решением. После этого смотрел запись боя и думал: «Как так вышло? Что я сделал не так?» — приводит слова Андерсона MMAJunkie.