«Казалось, что он умирает». Непобеждённый боксёр рассказал о спарринге с Нейтом Диазом

Непобеждённый бразильский боксёр-профессионал Эскива Фалькао (30-0, 20 KO), помогающий звёздному американскому MMA-ветерану Нейту Диазу в подготовке к поединку с видеоблогером Джейком Полом, рассказал о спарринге с ним.

«Поначалу я решил, что он просто устал, однако в конце мне стало казаться, что он умирает. У него сумасшедший стиль. Ты смотришь на него и думаешь: «Оу, он устал». А потом начинаешь спарринг. Мой тренер сказал мне во втором раунде: «Он уже устал. Сбрось темп и удерживай его, чтобы он отработал хотя бы десять раундов», – сказал Фалькао в социальных сетях.

Напомним, боксёрский поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится 6 августа в Далласе (США). В своём последнем бою в феврале Пол раздельным решением проиграл британцу Томми Фьюри, брату знаменитого Тайсона Фьюри.