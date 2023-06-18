Арман Царукян победил Жоакима Силву на турнире UFC on ESPN 47

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, соглавным событием которого стал поединок россиянина Армана Царукяна и бразильца Жоакима Силвы. Оба бойца представляют лёгкий вес.

Поединок продлился два раунда и закончился досрочной победой Царукяна техническим нокаутом.

Напомним, Арман Царукян свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл у Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Всего у Царукяна 20 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. У Жоакима Силвы 14 побед при пяти поражениях в профессиональных ММА.

Ранее на турнире другой россиянин Муслим Салихов уступил датчанину Николасу Далби. Бой продлился три раунда и завершился победой Далби единогласным судейским решением.