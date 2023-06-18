Каннонье объяснил, в каком случае готов принять бой с Хамзатом Чимаевым

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга средней весовой категории UFC Джаред Каннонье рассказал, в каком случае готов принять поединок с Хамзатом Чимаевым.
«Чимаев? Только если этот бой даст мне титульный шанс. Вроде бы его даже нет в рейтинге среднего дивизиона. Я знаю, что он очень популярный боец, все хотят видеть его бои, поэтому если они позвонят мне и скажут, что есть возможность на претендентский бой с Хамзатом, то я однозначно отвечу «да».
Я пытаюсь добраться до титула. Не хочу драться только ради развлечения. Так что если это действительно хороший бой и победа в нём гарантирует мне титульный бой, я буду за. Я сейчас побил третьего номера в дивизионе и смотрю вперёд, хочу стать чемпионом. Если Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл скажут, что победитель нашего боя встретится с чемпионом, мы могли бы это обсудить, но просто так приветствовать его в среднем дивизионе я не собираюсь», — сказал Каннонье на пресс-конференции.
- 18 июня 2023
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