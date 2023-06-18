Каннонье: изучал дагестанцев, хочу быть так же хорош в борьбе, как Хабиб или Ислам

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга средней весовой категории UFC Джаред Каннонье рассказал, что пытается совершенствовать навыки в борьбе и грэплинге и привёл в качестве примеров Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Я ещё не показал, на что способен в борьбе. Сейчас изучаю дагестанцев, пытаюсь покорить этот аспект. Хочу быть так же хорош в грэплинге и борьбе, как Хабиб, как Ислам, все эти ребята. Это был мой первый бой, в котором я охотился за тейкдаунами и мне надо развиваться дальше», — сказал Каннонье на пресс-конференции.

На турнире UFC on ESPN 47 Каннонье выиграл единогласным решением судей у итальянца Марвина Веттори. Всего у Джареда 17 побед при шести поражениях в ММА.