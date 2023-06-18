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Чемпион UFC Хилл: полутяжеловесы Bellator лучше нас? Это смешно

Чемпион UFC Хилл: полутяжеловесы Bellator лучше нас? Это смешно
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высмеял предположение, что лучшие бойцы данной весовой категории выступают в Bellator.

«Я слышу кое-какие вещи, которые кажутся мне бредом. Кори Андерсон заявляет, что он и Вадим Немков сопоставимы с лучшими бойцами UFC, это просто смешно. Всё началось с того, что они пытались проявить неуважение ко мне. Говорили, что чемпионы Bellator лучше чемпионов UFC, это безумие. Мы видим, как ребята из UFC добиваются успехов, но никто из Bellator не может похвастать тем же. Я не пытаюсь оскорбить, просто факты.

Например, обожаю Чендлера, смотрю все его бои. Но оцените последние пять его боёв в UFC, и в Bellator. Райан Бейдер — чемпион Bellator, а в UFC и близко не подошёл к титулу», — сказал Хилл в видео на своём YouTube-канале.

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