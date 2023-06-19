Промоутер Бетербиева назвал желаемых соперников для Артура
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Известный промоутер Боб Арум высказался по поводу желаемых соперников для россиянина Артура Бетербиева.
«Бетербиев с удовольствием встретился бы с Канело или Бенавидесом. Но в WBC приняли решение. Они категорически против того, чтобы боец, который представляет Россию, дрался за их пояс. Я поддерживаю это решение, ведь полностью на стороне Украины. И я не собираюсь давить на организацию. Только в том случае, если они сами откажутся от своих принципов, тогда мы сможем начать обсуждение этого боя.
Не забывайте, что у Артура впереди бой с этим англичанином Смитом. А он реально хорош. Так что давайте дождёмся боя. Вдруг к этому моменту всё закончится», — сказал Арум на YouTube-канале FightHype.com.
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