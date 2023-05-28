«Отправит Артура в глухой нокаут». Бетербиева ждёт первое поражение?

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт свой очередной бой 19 августа. Соперником нашего соотечественника станет британский боксёр Каллум Смит – обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC.
«Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса. Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что всё пройдёт как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — написал Бетербиев на своей странице в социальной сети.
Увы, российским любителям бокса вновь не удалось увидеть один из самых ожидаемых боёв последних лет – объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Стороны не смогли договориться о финансовой составляющей, и каждый вновь пошёл своей дорогой. Бивол, скорее всего, будет организовывать реванш с Саулем Альваресом, а Артур выбрал очередную защиту титула, на этот раз против британца Каллума Смита.
Как Смит, так и Бетербиев имеют любительский бэкграунд, но если Артур выигрывал чемпионат мира и выступал на Олимпиаде, то Каллум ограничился лишь победой на чемпионате Великобритании и серебром Игр Содружеств. Интересно, что в профессионалы оба перешли с разницей в год: Смит дебютировал в 2012-м, Артур – годом позже. Но при этом британец провёл на 11 боёв больше, чем россиянин, и имеет довольно серьёзный рекорд 29-1.
Смит – не природный полутяж. В любительском боксе он и вовсе выступал в категории до 69 кг, в то время как Бетербиев и в любителях боксировал в весе до 81 кг. В профессионалах Смит начал карьеру во втором среднем весе. Успешно принял участие в первом сезоне Всемирной суперсерии, завоевав кубок Мохаммеда Али и став чемпионом мира. Смиту удалось провести две успешные защиты, после чего ему предстоял бой с Саулем Альваресом. Проверку легендой Каллум не прошёл, проиграв Канело решением судей с разгромным счётом.
Проиграв все свои титулы во втором среднем весе, Смит решил подняться на категорию выше. В полутяжёлом весе за два с половиной года он провёл всего два поединка: победил доминиканца Ленина Кастильо, а затем нокаутировал француза Матьё Бодерлика и стал обязательным претендентом по версии WBC.
Артур Бетербиев
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Безусловно, британец – талантливый боксёр с неплохими антропометрическими данными. Рост Смита – 191 см, размах рук – почти два метра. И для полутяжёлой категории это солидные показатели. Но если вспомнить бой с Канело, то в том поединке Каллум никак не сумел воспользоваться своим преимуществом в росте. Сауль просто заходил на ближнюю дистанцию и избивал британца. В том же поединке проявились и проблемы с функциональным состоянием британца. Если в первой половине боя Смит смотрелся достойно, то потом бой превратился в сплошное избиение, Каллум устал и замедлился.
Британец ещё не сталкивался в своей карьере с настолько сильно бьющими боксёрами, как россиянин. Агрессивный прессинг и тоннаж ударов от Бетербиева не выдерживал никто, все 19 побед Артур одержал досрочно. К тому же Бетербиеву не впервой боксировать с более высоким соперником. Вспомните поединок с Александром Гвоздиком: украинец обладал практически теми же габаритами, что и Смит, но Артура это совершенно не смутило.
Промоутер британца Эдди Хирн уже заявил, что Смит вырубит Бетербиева: «Думаю, Каллум Смит нокаутирует Бетербиева. Я действительно уверен, что он выиграет этот бой. Бетербиев – потрясающий боец, но у него есть бреши в броне. Каллум Смит — отличный панчер. Если он попадёт в его подбородок левым хуком, то отправит его в глухой нокаут», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.
Конечно, у Каллума 21 досрочная победа, но с боксёрами уровня Бетербиева он встречался лишь однажды — был уничтожен Альваресом, который ниже него на 20 сантиметров. Шансов, что худощавый британец сумеет выстоять против нокаутирующей мощи россиянина, крайне мало. А верить в то, что Смит нокаутирует Бетербиева, может, пожалуй, только Эдди Хирн.
38-летний Бетербиев в хорошей форме. Да, последний бой против Энтони Ярда получился не самым выдающимся, но при этом завершился так же, как и все предыдущие – досрочной победой. 19 августа Артур придёт за очередным скальпом в полутяжёлом весе, и вряд ли британец способен что-то противопоставить чемпиону мира по трём версиям.
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