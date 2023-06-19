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«Позвольте мне уже кого-нибудь разнести». Чимаев обратился к UFC с просьбой о новом бое

«Позвольте мне уже кого-нибудь разнести». Чимаев обратился к UFC с просьбой о новом бое
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к UFC с просьбой найти ему соперника в ближайшее время.

«Я готов драться на ивенте в Париже, готов драться после этого в Абу-Даби. UFC, позвольте мне уже кого-нибудь разнести», — написал Чимаев.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ожидается, что он вернётся в октагон в октябре на турнире UFC 294, который должен пройти в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

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