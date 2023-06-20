Видео: 40-летний Сергей Ковалёв продемонстрировал взрывную работу на груше

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв (34-4-1, 29 KO) продолжает поддерживать форму в преддверии будущего поединка.

«Ежедневные тренировки – залог вашей молодости тела и духа. Нормально делай, нормально будет», – написал боец, опубликовав видео из домашнего зала.

Сергею Ковалёву 40 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году. В августе 2013-го Ковалёв впервые сразился за чемпионский титул, досрочно остановив в четвёртом раунде чемпиона WBO британца Натана Клеверли.

В ноябре 2014 года россиянин объединил титулы WBA, IBF и WBO, победив единогласным решением легендарного американца Бернарда Хопкинса.

В ноябре 2016 года Ковалёв потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением непобеждённому американцу Андре Уорду. Реванш состоялся семь месяцев спустя, и на этот раз Уорд победил техническим нокаутом в восьмом раунде. Позже россиянин ещё дважды становился чемпионом мира.