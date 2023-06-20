В команде Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон

Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Хамзат Чимаев может выступить на турнире UFC 294, который пройдёт в октябре в Абу-Даби.
«Бой Хамзата может стать соглавным событием на турнире в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.
Хамзат Чимаев не выходил в октагон с сентября прошлого года. Тогда боец выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом в первом раунде. Всего в активе Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.
Ранее сам Чимаев просил руководство промоушена устроить ему поединок в сентябре в Париже или в октябре в Абу-Даби. Среди возможных соперников Хамзата фигурировал экс-чемпион UFC Камару Усман, но на данный момент этот поединок не находится в разработке.
- 20 июня 2023
-
17:36
-
17:19
-
17:01
-
16:35
-
16:29
-
16:11
-
14:58
-
14:28
-
13:29
-
13:09
-
11:59
-
11:52
-
10:04
-
09:55
-
09:47
-
07:57
-
01:10
-
00:52
-
00:30
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:59
-
22:46
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:17
-
20:15
-
19:18
-
17:29
-
16:45
-
15:56
-
15:46
-
14:37
-
13:24
-
13:16