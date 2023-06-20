В команде Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон

Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Хамзат Чимаев может выступить на турнире UFC 294, который пройдёт в октябре в Абу-Даби.

«Бой Хамзата может стать соглавным событием на турнире в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Чимаева.

Хамзат Чимаев не выходил в октагон с сентября прошлого года. Тогда боец выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом в первом раунде. Всего в активе Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.

Ранее сам Чимаев просил руководство промоушена устроить ему поединок в сентябре в Париже или в октябре в Абу-Даби. Среди возможных соперников Хамзата фигурировал экс-чемпион UFC Камару Усман, но на данный момент этот поединок не находится в разработке.