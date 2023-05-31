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Следующий чемпион UFC из России, рейтинг, Павлович, Волков, Нурмагомедов, Анкалаев, Царукян, Чимаев, Ян, Евлоев

Брат Хабиба, Чимаев или Павлович? Кто станет следующим чемпионом UFC из России
Сергей Сорокин
Следующий чемпион UFC из России
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Выбираем из наших бойцов, которые ближе всего к заветному поясу.

В UFC выступает много россиян, а также бойцов, которые имеют непосредственное отношение к нашей стране. А вот чемпион сейчас только один – Ислам Махачев. Он доминирует в лёгком весе и считается наследником Хабиба Нурмагомедова. При этом многие наши соотечественники уже на подходе к заветному поясу, до которого остались буквально считаные шаги. Предлагаем спрогнозировать, кто станет следующим обладателем титула чемпиона UFC из России.

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Рейтинг: следующий чемпион UFC из России
Сергей Павлович
Фото: Carmen Mandato/Getty Images
1 место

Сергей Павлович

Сергей Павлович – российский тяжеловес, который буквально уничтожает свой дивизион. Начиналось всё не так оптимистично – с поражения от Алистара Оверима. Но затем наш богатырь начал переписывать историю UFC. Шесть побед подряд, все нокаутом в первом раунде – фантастика. В списке поверженных оказались ведущие бойцы лиги: Марсело Голм, Морис Грин, Шамиль Абдурахимов, Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кёртис Блэйдс. Уже сейчас Сергею пророчат титульный поединок с Джоном Джонсом.

Умар Нурмагомедов
Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES
2 место

Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который выступает в легчайшем дивизионе UFC. Пока он занимает лишь 11-е место в рейтинге. Но прямо сейчас ему пророчат чемпионский титул. Всё потому, что непобеждённый россиянин идёт со статистикой 16-0 в MMA. Он ярко ворвался в лучший промоушен на планете, одержав четыре победы подряд. В списке поверженных – Сергей Морозов, Брайан Келлехер, Натан Манесс и Раони Барселос. В последнем бою с бразильцем Умар продемонстрировал, что способен вырубать соперников и в стойке.

Магомед Анкалаев
Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES
3 место

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев – российский представитель полутяжёлого веса и второй номер рейтинга. Он имеет приличный рекорд – 18-1-1. В UFC шёл на серии из девяти побед и получил титульный шанс, но поединок с Яном Блаховичем завершился вничью. Россиянин доминировал, однако судьи вынесли спорное решение. В итоге титул достался Джамалу Хиллу, а Анкалаев будет вынужден снова возвращать расположение руководства лиги.

Мовсар Евлоев
Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES
4 место

Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев – непобеждённый россиянин с рекордом 17-0 в MMA. Он побеждает в UFC пока исключительно решениями. Кроме того, практически на протяжении года Мовсар простаивал, а вышел в октагон совсем недавно – 6 мая 2023 года. В качестве соперника выступил Диего Лопес, парни закатили «Бой вечера», а Евлоев несколько раз был на грани поражения. Но за счёт характера и воли россиянин победил, сделал рекорд в UFC 7-0 и поднялся на 10-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона.

Хамзат Чимаев
Фото: James Gilbert/Getty Images
5 место

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев был просто обязан оказаться в этом списке. Поскольку он сам считает себя россиянином: «Я не просто выходец из России – можно сказать, что я представляю Россию». Борз перебрался в полусредний вес и с ходу влетел на четвёртое место в рейтинге. Непобеждённый боец имеет статистику 6-0 в UFC и рвётся к поясу. В последнем бою Хамзат за две минуты разобрал на части Кевина Холланда. Если новости подтвердятся, в следующем поединке Чимаева ждёт Камару Усман.

Валентина Шевченко
Фото: Yong Teck Lim/Getty Images
6 место

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко – единственная девушка, которая попала в эту подборку. Она также заявляла о том, что является русской по крови, хоть и представляет в UFC Кыргызстан. А вообще, у неё есть сразу три паспорта! Российский, киргизский и перуанский. На протяжении долгого времени Пуля тотально доминировала в женском наилегчайшем весе и удерживала титул. Но появилась мексиканка Алекса Грассо, которая прервала её серию побед и отобрала пояс. Теперь Шевченко горит желанием реванша, а боссы лиги, судя по всему, готовы его организовать.

Александр Волков
Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES
7 место

Александр Волков

Александр Волков – тяжеловес, который выступает в лучшем промоушене планеты с 2016 года. Россиянин в UFC имеет статистику 10-4. Кроме того, Драго идёт на удачной серии. Сначала он нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, а затем вырубил Александра Романова. И каждый раз ему требовалось не больше одного раунда. Поэтому в перспективе Волков вполне может рассчитывать на продвижение в титульной гонке, если не сбавит обороты и продолжит побеждать.

Пётр Ян
Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES
8 место

Пётр Ян

Пётр Ян – россиянин, который представляет легчайший дивизион. Он идёт на пятом месте в рейтинге. Кроме того, Немилосердный уже носил на своём плече пояс, но потерял его в битве с Алджамейном Стерлингом. Говоря откровенно, шансы на возвращение титульного шанса – призрачные. У россиянина четыре поражения в пяти последних поединках. Но Ян горит желанием всё-таки заполучить реванш с Алджо. Главное, начать побеждать в самое ближайшее время.

Арман Царукян
Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES
9 место

Арман Царукян

Арман Царукян имеет двойное гражданство. У него есть паспорта России и Армении. Большой талант с рекордом 19-3 в MMA. Но все его поражения в UFC были в битвах с сильнейшими оппонентами: Исламом Махачевым, Матеушем Гамротом. Более того, оба раза дело доходило до судейского решения. А вердикт рефери с поляком до сих пор считается форменным ограблением. Последний бой с Дамиром Исмагуловым Царукян оставил за собой. Сейчас его рекорд в лучшем промоушене на планете – 6-2. И главная цель Армана – реванш с чемпионом Махачевым.

Абубакар Нурмагомедов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Абубакар Нурмагомедов

Абубакар Нурмагомедов – «тёмная лошадка» в полусреднем весе. Он имеет мощный рекорд 17-3-1 в MMA. Да и в UFC двоюродный брат Хабиба залетел ярко. Сначала досрочно проиграл Давиду Заваде. Но затем исправился и одержал две победы подряд – над Джаредом Гуденом и Гаджи Омаргаджиевым. Родственник Орла уже в эти выходные будет биться с новым соперником. Его оппонентом станет Элизеу дос Сантос Залески.

Это далеко не все россияне, которые выступают в UFC. Если вы считаете, что кто-то из оставшихся представителей нашей страны доберётся до титула раньше, пишите своё мнение в комментариях.

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