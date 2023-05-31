Брат Хабиба, Чимаев или Павлович? Кто станет следующим чемпионом UFC из России

В UFC выступает много россиян, а также бойцов, которые имеют непосредственное отношение к нашей стране. А вот чемпион сейчас только один – Ислам Махачев. Он доминирует в лёгком весе и считается наследником Хабиба Нурмагомедова. При этом многие наши соотечественники уже на подходе к заветному поясу, до которого остались буквально считаные шаги. Предлагаем спрогнозировать, кто станет следующим обладателем титула чемпиона UFC из России.

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Рейтинг: следующий чемпион UFC из России Фото: Carmen Mandato/Getty Images 1 место Сергей Павлович Сергей Павлович – российский тяжеловес, который буквально уничтожает свой дивизион. Начиналось всё не так оптимистично – с поражения от Алистара Оверима. Но затем наш богатырь начал переписывать историю UFC. Шесть побед подряд, все нокаутом в первом раунде – фантастика. В списке поверженных оказались ведущие бойцы лиги: Марсело Голм, Морис Грин, Шамиль Абдурахимов, Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кёртис Блэйдс. Уже сейчас Сергею пророчат титульный поединок с Джоном Джонсом. Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES 2 место Умар Нурмагомедов Умар Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который выступает в легчайшем дивизионе UFC. Пока он занимает лишь 11-е место в рейтинге. Но прямо сейчас ему пророчат чемпионский титул. Всё потому, что непобеждённый россиянин идёт со статистикой 16-0 в MMA. Он ярко ворвался в лучший промоушен на планете, одержав четыре победы подряд. В списке поверженных – Сергей Морозов, Брайан Келлехер, Натан Манесс и Раони Барселос. В последнем бою с бразильцем Умар продемонстрировал, что способен вырубать соперников и в стойке. Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES 3 место Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев – российский представитель полутяжёлого веса и второй номер рейтинга. Он имеет приличный рекорд – 18-1-1. В UFC шёл на серии из девяти побед и получил титульный шанс, но поединок с Яном Блаховичем завершился вничью. Россиянин доминировал, однако судьи вынесли спорное решение. В итоге титул достался Джамалу Хиллу, а Анкалаев будет вынужден снова возвращать расположение руководства лиги. Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES 4 место Мовсар Евлоев Мовсар Евлоев – непобеждённый россиянин с рекордом 17-0 в MMA. Он побеждает в UFC пока исключительно решениями. Кроме того, практически на протяжении года Мовсар простаивал, а вышел в октагон совсем недавно – 6 мая 2023 года. В качестве соперника выступил Диего Лопес, парни закатили «Бой вечера», а Евлоев несколько раз был на грани поражения. Но за счёт характера и воли россиянин победил, сделал рекорд в UFC 7-0 и поднялся на 10-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Фото: James Gilbert/Getty Images 5 место Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев был просто обязан оказаться в этом списке. Поскольку он сам считает себя россиянином: «Я не просто выходец из России – можно сказать, что я представляю Россию». Борз перебрался в полусредний вес и с ходу влетел на четвёртое место в рейтинге. Непобеждённый боец имеет статистику 6-0 в UFC и рвётся к поясу. В последнем бою Хамзат за две минуты разобрал на части Кевина Холланда. Если новости подтвердятся, в следующем поединке Чимаева ждёт Камару Усман. Фото: Yong Teck Lim/Getty Images 6 место Валентина Шевченко Валентина Шевченко – единственная девушка, которая попала в эту подборку. Она также заявляла о том, что является русской по крови, хоть и представляет в UFC Кыргызстан. А вообще, у неё есть сразу три паспорта! Российский, киргизский и перуанский. На протяжении долгого времени Пуля тотально доминировала в женском наилегчайшем весе и удерживала титул. Но появилась мексиканка Алекса Грассо, которая прервала её серию побед и отобрала пояс. Теперь Шевченко горит желанием реванша, а боссы лиги, судя по всему, готовы его организовать. Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES 7 место Александр Волков Александр Волков – тяжеловес, который выступает в лучшем промоушене планеты с 2016 года. Россиянин в UFC имеет статистику 10-4. Кроме того, Драго идёт на удачной серии. Сначала он нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, а затем вырубил Александра Романова. И каждый раз ему требовалось не больше одного раунда. Поэтому в перспективе Волков вполне может рассчитывать на продвижение в титульной гонке, если не сбавит обороты и продолжит побеждать. Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES 8 место Пётр Ян Пётр Ян – россиянин, который представляет легчайший дивизион. Он идёт на пятом месте в рейтинге. Кроме того, Немилосердный уже носил на своём плече пояс, но потерял его в битве с Алджамейном Стерлингом. Говоря откровенно, шансы на возвращение титульного шанса – призрачные. У россиянина четыре поражения в пяти последних поединках. Но Ян горит желанием всё-таки заполучить реванш с Алджо. Главное, начать побеждать в самое ближайшее время. Фото: JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES 9 место Арман Царукян Арман Царукян имеет двойное гражданство. У него есть паспорта России и Армении. Большой талант с рекордом 19-3 в MMA. Но все его поражения в UFC были в битвах с сильнейшими оппонентами: Исламом Махачевым, Матеушем Гамротом. Более того, оба раза дело доходило до судейского решения. А вердикт рефери с поляком до сих пор считается форменным ограблением. Последний бой с Дамиром Исмагуловым Царукян оставил за собой. Сейчас его рекорд в лучшем промоушене на планете – 6-2. И главная цель Армана – реванш с чемпионом Махачевым. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 10 место Абубакар Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов – «тёмная лошадка» в полусреднем весе. Он имеет мощный рекорд 17-3-1 в MMA. Да и в UFC двоюродный брат Хабиба залетел ярко. Сначала досрочно проиграл Давиду Заваде. Но затем исправился и одержал две победы подряд – над Джаредом Гуденом и Гаджи Омаргаджиевым. Родственник Орла уже в эти выходные будет биться с новым соперником. Его оппонентом станет Элизеу дос Сантос Залески.

Это далеко не все россияне, которые выступают в UFC. Если вы считаете, что кто-то из оставшихся представителей нашей страны доберётся до титула раньше, пишите своё мнение в комментариях.