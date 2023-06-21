Хейни заплатит $ 25 тыс. за толчок Ломаченко во время битвы взглядов

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни должен будет заплатить штраф в размере $ 25 тыс. за толчок украинца Василия Ломаченко во время битвы взглядов.

Наказание вынесла Атлетическая комиссия штата Невада. Стоит отметить, что изначально говорилось о том, что представитель США должен будет заплатить $ 400 тыс.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), что вызвало споры. Команда Ломаченко подала официальный протест на результат поединка.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего украинца третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.