Жасланов и Дацик встретились друг с другом в отеле перед боем
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик встретился в отеле со своим будущим соперником Галымжаном Жаслановым в преддверии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алма-Ате.
Жасланов и Дацик встретились друг с другом в отеле перед боем:
Напомним, Дацик в своём последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.
Галым Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них две победы.
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