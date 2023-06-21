Жасланов и Дацик встретились друг с другом в отеле перед боем

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик встретился в отеле со своим будущим соперником Галымжаном Жаслановым в преддверии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алма-Ате.

Жасланов и Дацик встретились друг с другом в отеле перед боем:

Напомним, Дацик в своём последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Галым Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них две победы.