«Будущего особенного я там не увидел». Боец TOP DOG Имеля – о дебюте Ивана Емельяненко

Российский кулачный боец Игорь «Емеля» Ионов, выступающий в промоушене TOP DOG, высказался о дебюте в смешанных единоборствах Ивана Емельяненко, брата именитых отечественных спортсменов Фёдора и Александра.
Напомним, в мае Иван провёл дебютный поединок по правилам MMA, победив единогласным решением дзюдоиста Алексея Леднёва.
«Мне кажется, будущего там немного. Там бороться не давали, но полностью я его потенциала для себя не раскрыл. Я не увидел его уровня борьбу. На руках они с соперником примерно одинаково дрались.
Будущего особенного я там не увидел. Конечно, если ему продолжать «мешков» давать, может и вырастет. Но это нужно раньше было начинать делать, мне кажется», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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