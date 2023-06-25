20-летний российский боксёр погиб в ДТП под Читой

20-летний российский боксёр, мастер спорта России Александр Швалов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе между Читой и Арахлеем, сообщает Chita.ru.

О подробностях аварии не сообщается.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, всё боксерское сообщество Забайкальского края скорбит вместе с вами. Саша всегда будет для нас примером безграничной преданности своему делу. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда», — сообщается в пресс-службе федерации бокса Забайкалья.

Александр Швалов являлся многократным победителем и призёром городских, межрегиональных и всероссийских соревнований.

В 2021 году на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР Б. Н. Никонорова он выполнил норматив мастера спорта России, выиграв четыре поединка.