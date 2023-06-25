Фото: 40-летний Сергей Ковалёв показал актуальную форму

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, российский ветеран Сергей Ковалёв (34-4-1, 29 KO) продолжает поддерживать форму в преддверии своего будущего поединка.

«Ну что, рабочая неделя закончилась. Хорош качаться, пора денёк отдохнуть», – написал Ковалёв в социальных сетях, опубликовав фото с тренировки.

Фото: из личного архива Сергея Ковалёва

Напомним, Ковалёв не выступал с мая 2022 года, когда победил болгарина Тервела Пулева единогласным судейским решением, успешно дебютировав в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг).

В июне нынешнего года Эгис Климас, менеджер россиянина, сообщил, что их команда работает над организацией поединка с чемпионом WBC в первом тяжёлом весе, шведом Баду Джеком.