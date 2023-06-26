Де ла Хойя раскритиковал Эдди Хирна за невыполнение обещаний по организации боя

Промоутер Оскар де ла Хойя поделился мыслями о своём коллеге Эдди Хирне.
«Эдди Хирн пообещал организовать бой Берланги против Канело, а теперь не может этого выполнить, как и тогда, когда он подписал контракт с Майки Гарсией и тоже не смог выполнить. Недаром Боб Арум и Эл Хеймон с ним не хотят работать», — написал де ла Хойя на своей страничке в «твиттере».
Ранее стало известно, что Канело свой следующий поединок проведёт 16 сентября с Джермаллом Чарло. Напомним, Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.
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