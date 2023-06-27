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Бетербиев: будь моя воля, никогда бы не выступил бы под канадским флагом

Бетербиев: будь моя воля, никогда бы не выступил бы под канадским флагом
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO), в настоящий момент проживающий в Канаде, рассказал, почему получил второе гражданство и как его отсутствие могло повлиять на карьеру.

«Будь моя воля, даже учитывая то обстоятельство, что пришло время получать второе гражданство, я бы никогда не выступил бы под канадским флагом. Закончил бы свою карьеру так же, как и начинал. Но ситуация сложилась именно так.

А про вопрос Бивола я не знаю. У меня было так, что меня полностью блокировали, не давали бои. На таком этапе, когда у тебя три пояса…» — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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